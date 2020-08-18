Минобразования призывает не превращать учебные заведения в площадку для политических баталий

В нынешней ситуации Министерство образования призывает не превращать учебные заведения в площадку для политических баталий, а тем более вовлекать детей в эти процессы. Такая информация размещена в телеграм-канале ведомства. Как отметили в Минобразовании, в последнее время в Telegram регулярно публикуются агрессивные выпады в адрес белорусских учителей. В чатах размещаются их личные данные, а также призывы рассылать угрозы. Травлю пытаются перенести на места, организовать и спровоцировать территориально. По словам представителей ведомства, цель очевидна - срывать и блокировать подготовку к учебному процессу.