Минобразования: результаты репетиционного тестирования в этом году выше на 10-15 баллов

Результативность репетиционного тестирования в этом году повысилась на 10-15 баллов по сравнению с прошлыми годами. Об этом сообщил министр образования Андрей Иванец, отвечая на вопросы участников диалоговой площадки "Лидер. Творчество. Успех", которая прошла сегодня в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи в рамках VII Республиканского конкурса "Лидер года - 2022", передает корреспондент БелТА.

"У нас сейчас проходит этап репетиционного тестирования. Новое РТ по всем предметам ведется уже по новым образцам. На сегодняшний момент в РТ уже состоялось около 40 тыс. человеко-тестов, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это говорит о том, что интерес у выпускников к проведению новой выпускной, соответственно, и вступительной кампаниям значительно более высокий", - рассказал Андрей Иванец.



По его словам, тесты этого года существенно переработаны. "Они стали другими от слова "совсем". Они больше уже напоминают контрольную работу. Мы сократили почти в два раза часть А, где были варианты ответов на выбор, и была вероятность так называемого угадывания. Мы расширили часть Б, это второе изменение. Третье - это то, что уровень сложности заданий соответствует базовому уровню сложности. То есть из тестов были исключены задания пятого уровня сложности, количество заданий четвертого уровня сложности составляют примерно четверть. Результаты проведенного РТ показывают, что все изменения достаточно положительно восприняты, а результативность проведенных тестов повысилась в среднем на 10-15 баллов по сравнению с прошлыми годами", - отметил министр образования.

