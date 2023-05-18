Минобразования Беларуси установило сроки приема документов, проведения испытаний и зачисления в вузы в 2023 году

Постановлением Министерства образования от 12 мая 2023 года №155 определены сроки проведения в 2023 году вступительной кампании для получения высшего образования, пишет БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Документом определено, что подать документы в большинство вузов на бюджет и платное отделение можно с 17 по 25 июля. На два дня дольше будут принимать документы на очной (дневной) форме по направлениям образования "Сельское хозяйство", "Ветеринария", "Рыбное хозяйство" и "Охрана труда" (за счет бюджетных средств и на платной основе) и по всем специальностям в Военной академии Беларуси и Институте пограничной службы, а также на военных факультетах и военном институте без права юридического лица в учреждениях высшего образования за счет бюджетных средств. У поступающих на заочную форму получения образования в вузы сельскохозяйственного профиля за счет бюджетных средств и на платной основе примут документы с 15 ноября по 5 декабря.

Те, кто будет поступать в вуз на платную форму, не сдающие вступительные испытания, должны предоставить документы с 17 июля по 3 августа (Академия МВД, Могилевский институт МВД, Университет гражданской защиты МЧС), с 17 июля по 10 августа (очная (дневная) форма получения образования по сельскохозяйственным специальностям), с 15 ноября по 5 декабря (заочная форма в вузах сельхозпрофиля), а также с 17 июля по 9 августа (иные учреждения высшего образования).

Кроме того, с 17 по 19 июля подать документы должны выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие на педспециальности, и спортивно-педагогической направленности, поступающие на группу специальностей "Физическая культура и спорт" и "Подготовка педагогов в области физической культуры". Также это касается поступающих на специальности профилей образования "Техника и технологии" и "Естественные науки" после обучения в Национальном детском технопарке.

Победители (дипломы I, II, III степени) университетских олимпиад, проведенных в этом учебном году, подают документы в соответствующие вузы по 15 июня.

Вступительные испытания пройдут с 26 по 28 июля в Университете гражданской защиты МЧС, с 28 по 29 июля - на военном факультете Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, с 26 июля по 2 августа - в иных учреждениях высшего образования. Состоятся вступительные испытания также в очной (дневной) форме получения образования по сельскохозяйственным специальностям с 28 июля по 2 августа и в заочной форме получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля с 6 по 15 декабря.

Бюджетников-победителей (дипломы I, II, III степени) университетских олимпиад зачислят в свои вузы 16 июня, по 30 июля пройдет зачисление бюджетников в Военной академии, Институте пограничной службы, Университете гражданской защиты МЧС, на военных факультетах вузов, по 4 августа - в иных государственных учреждениях высшего образования (кроме заочной формы получения образования в вузах сельхозпрофиля). Последними - по 20 декабря - зачислят бюджетников заочной формы получения образования в вузы сельскохозяйственного профиля.



На платное отделение абитуриентов зачислят по 11 августа в вузы (кроме заочной формы получения образования по сельхозпрофилю), по 20 декабря - в заочной форме получения образования в вузы сельскохозяйственного профиля.

Постановлением также обозначены сроки зачисления абитуриентов допнабора, а также сроки вступительной кампании для иностранцев и лиц без гражданства.