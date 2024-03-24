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Минобразования утвердило порядок проведения собеседования с выпускниками профильных классов
Министерство образования утвердило Инструкцию о порядке проведения собеседования с выпускниками профильных классов белорусских школ. Это предусмотрено ведомственным постановлением от 12 февраля 2024 года № 17, официально опубликованным наНациональном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Документ устанавливает порядок проведения с абитуриентами, изъявившими желание поступить в вуз для получения высшего образования, собеседования для зачисления без вступительных испытаний, в том числе в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста с общим высшим и специальным высшим образованием. Собеседование проводится с целью выявления личностных, деловых качеств, способностей и мотивации абитуриентов к получению высшего образования по соответствующим специальностям.
Согласно инструкции, к собеседованию допускаются абитуриенты, прошедшие обучение в профильных классах, при наличии в документе об образовании отметок не ниже 8 баллов по учебным предметам, соответствующим предметам профильных испытаний, отметок не ниже 7 баллов по всем остальным учебным предметам, а также рекомендации педагогического совета школы, которую они окончили. При этом для профильных классов аграрной направленности допустят к собеседованию при наличии в документе об образовании отметок не ниже 6 баллов по учебным предметам, соответствующим предметам профильных испытаний. Для участия в собеседовании абитуриент должен подать в приемную комиссию учреждения высшего образования заявление.
Задания для проведения собеседования ежегодно составляются комиссией вуза, их содержание должно в полном объеме отражать содержание школьного профильного факультатива. Испытание проводится в устной форме. По его результатам комиссией принимается решение о прохождении или непрохождении абитуриентом собеседования, итог объявляется сразу после завершения испытания. В случае несогласия с результатом абитуриент или его законный представитель могут подать апелляцию.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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