Минобразования: в Беларуси на 1 июля трудоустроены более 5 тыс. несовершеннолетних

В Беларуси на 1 июля трудоустроены более 5 тыс. несовершеннолетних. Об этом в пресс-центре БелТА рассказала заместитель начальника управления социальной, воспитательной и идеологической работы главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Елена Головнева.

"Министерство образования занимается вопросами трудовой занятости несовершеннолетних как в учебное, так и в каникулярное время. Круглогодично учреждения образования совместно с территориальными центрами социального обслуживания населения предоставляют возможность временной трудовой занятости наиболее социально уязвимым категориям детей. В течение учебного года Министерством образования совместно с органами по труду, занятости и социальной защите введена такая мера, как обеспечение временной трудовой занятости несовершеннолетних и учащейся молодежи за счет средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь", - пояснила Елена Головнева.

В каникулярное время организация занятости детей является важной профилактикой противоправного поведения. Востребованной формой занятости несовершеннолетних в летнее время является работа в лагерях труда и отдыха, где дети одновременно с оздоровлением имеют возможность потрудиться и отдохнуть. Как отметила замначальника управления, ежегодно более 12,5 тыс. детей изъявляют желание не просто отдохнуть, а поработать в лагере труда и отдыха. Кроме этого, несовершеннолетние в период летних каникул работают в студенческих отрядах и устраиваются индивидуально.

"По статистической информации, поступившей в оперативном порядке из регионов, на 1 июля у нас трудоустроено уже 5166 несовершеннолетних, что составляет 44% от общего числа участников студенческих отрядов. В эту категорию трудоустроенных входит 286 детей, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, и 107 подростков, оказавшихся в социально опасном положении", - рассказала Елена Головнева.

В прошлом году более 30 тыс. несовершеннолетних трудоустроились самостоятельно. На 1 июля текущего года - их уже более 16 тыс., в том числе 300 несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, и более 200 детей, признанных находящимися в социально опасном положении.

Как отметила Елена Головнева, в системе образования функционируют 264 учреждения дополнительного образования детей и молодежи, в которых есть много различных направлений и объединений по интересам, где дети могут получить дополнительное образование, развить свои творческие способности и усовершенствовать спортивные достижения. Специалист обратила внимание на то, что учреждения допобразования детей и молодежи работают на бюджетной основе.

Кроме того, этим летом запланировано оздоровить 366 тыс. несовершеннолетних, что на 22 тыс. больше, чем в прошлом году. В оздоровительных лагерях педагогическими работниками совместно с сотрудниками органов внутренних дел проводится профилактическая кампания по предотвращению противоправного поведения несовершеннолетних. "Национальным детским образовательно-оздоровительным центром "Зубренок" обеспечен методический портал для всех педагогических работников, занятых в воспитательно-оздоровительных учреждениях образования, где можно получить консультацию о том, какие формы работы профилактической являются наиболее эффективными”, - добавила Елена Головнева.