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Минсельхозпрод присоединился к марафону чистоты и заложил яблоневый сад

О созидании во благо подумали представители Минсельхозпрода, когда присоединились к марафону чистоты. В этот раз трудились на территории одной из молочно-товарных ферм ОАО "Гастелловское" - закладывали яблоневый сад. Белорусские сорта - и более сотни деревьев. Хорошая почва и большая территория, а значит - и весомый урожай в перспективе.

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