Минск 22 сентября присоединился к экологической инициативе "День без автомобиля"

Краткий пересказ от ИИ

Бесплатный проезд на общественном транспорте, экоквесты, выставки. Ежегодно этот проект завершает Неделю мобильности.

По улицам столицы прошел масштабный велопробег, который объединил почти две сотни участников с одной целью: поощрить к бережному отношению к экологии и поддержке здорового образа жизни.

Минск присоединился к экологической инициативе

День без автомобиля традиционно проходит в Минске. Мегаполис уже в 19-й раз присоединяется к экологическому марафону. 22 сентября жителям и гостям столицы предлагали оставить авто на парковке и воспользоваться общественным транспортом, метро или велосипедом.

Экотрафик Минска прокладывает новые комфортные маршруты на карте мегаполиса. Общая длина велодорожки столицы - 363 км. Для удобства благоустроено более 1700 велопарковок, почти 160 велогаражей и 100 велоблоков.

Александр Драгун, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

"Половина города Минска, как мы видим, это сплошная зелень, газоны, парки, скверы, водные объекты, реки, озера, водохранилища. В целом развивается инфраструктура за счет того, что электрический транспорт более активно стало покупать население. Цель сегодняшней акции: привлечь внимание граждан к тому, что сегодня двигатели с внутренним сгоранием - это основной источник загрязнения воздуха в городе Минске. 85 % по сути всех веществ, которые выбрасываются в воздух, это наш транспорт".

Арендный экотранспорт - тренд столицы. В доступе 14 тыс. электросамокатов и почти тысяча электровелосипедов. А одна поездка в день на средствах персональной мобильности в среднем составляет 10 минут.

Сергей Милашевский, заместитель директора филиала "Минский автовокзал":

"22 сентября 2026 года назван Днем без автомобиля. Соответственно лица, обладающие водительским удостоверением и свидетельством о регистрации транспортного средства, при проезде в общественном транспорте и предъявлении его контролеру, освобождаются от уплаты. Это ежегодная акция, поэтому и наш филиал в том числе в ней участвует."

Сегодня половина общественного транспорта в Минске оснащена экологически чистыми электродвигателями. В автопарке более 130 трамваев, почти 150 электробусов и 700 троллейбусов, из которых 60 % с увеличенным автономным ходом.

В этом году Неделя мобильности проходит под девизом "Дышим чистым воздухом столицы". А количество электромобилей в Минске сегодня насчитывает около 33 тыс. пользователей.