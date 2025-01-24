"Минск-Арена" готова встречать гостей на финальном концерте "Марафона единства"

"Минск-Арена" готова сплотить белорусов еще сильнее. В 18:00 нас ждет кульминация "Марафона единства".

На гала-шоу сойдутся все смыслы и направления республиканской акции. Финальный концерт пройдет в сопровождении Президентского оркестра. Вживую его увидят более 10 тыс. зрителей.

На сцене будут выступать родные и горячо любимые белорусами Таисия Повалий и Юрий Антонов. Свое призвание в жизни во время учебы они нашли именно на нашей земле.