RU
BY
ENG

3.41 RUB

3.42 USD

3.56 EUR

Поиск
НовостиПрограмма ТВТелешоуВидеогалерея
Онлайн-вещание

Минск

Логотип
ОбществоПрезидентЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

"Минск-Арена" готова встречать гостей на финальном концерте "Марафона единства"

Автор:Лидия Заблоцкая

"Минск-Арена" готова сплотить белорусов еще сильнее. В 18:00 нас ждет кульминация "Марафона единства".

На гала-шоу сойдутся все смыслы и направления республиканской акции. Финальный концерт пройдет в сопровождении Президентского оркестра. Вживую его увидят более 10 тыс. зрителей.

На сцене будут выступать родные и горячо любимые белорусами Таисия Повалий и Юрий Антонов. Свое призвание в жизни во время учебы они нашли именно на нашей земле.

24 января все зрители телеканала "Беларусь 1" соберутся будто за круглым столом. Использован совершенно новый подход к оформлению. Сцена стала многоуровневой. Вокруг 96 экранов, на которых будут транслировать смыслы, сформулированные за 4 месяца "Марафона единства".

Марафон единства