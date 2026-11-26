Чуть больше недели осталось до чемпионата мира по танцевальному спорту, который состоится в Минске. Столица Беларуси примет планетарный форум впервые после снятия санкционных ограничений.

На первенство уже заявились представители 20 стран, но регистрация все еще продолжается. О готовности столичного Дворца спорта принять международный турнир самого высокого уровня эксклюзивно для "Первого информационного" рассказал председатель ассоциации "Белорусский альянс танцевального спорта" Антон Юспа.

"Мы всегда готовы, потому что это у нас не первый опыт проведения крупных форумов. Сейчас еще идет регистрация, заявляются пары. Дворец спорта традиционно славится своим гостеприимством - это одна из лучших площадок для нашего вида спорта и по расположению, и по гостиничному фонду вокруг. На сегодняшний день все сценарные планы уже прописаны, полностью готова режиссерская концепция чемпионата мира. Застройка начнется ближе к концу следующей недели, непосредственно перед стартом. Думаю, все зрители, которые придут, смогут насладиться не только чемпионатом мира, но и нашим традиционным международным турниром "Альянс Трофи", который пройдет в эти же дни", - отметил Антон Юспа.

Чемпионат мира по танцевальному спорту в Минске состоится 5 и 6 декабря. Первенство пройдет в дисциплине "Шоу стандарт".