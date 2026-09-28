Минск готовится принять крупнейшую международную промышленную выставку "ИННОПРОМ. Беларусь"

Краткий пересказ от ИИ

Едва ли не все континенты, лучшие образцы техники и самые передовые технологии. Столица готовится принять одну из крупнейших международных промышленных выставок - "ИННОПРОМ. Беларусь". Промышленный потенциалал представят ведущие отечественные предприятия и многочисленные зарубежные гости. Заметно выросла география участников: в нынешнем году это более 40 стран. Интерес к промышленным ноу-хау растет. Но помимо внушительной экспозиции машин и оборудования Минск предлагает большую деловую программу. Кто из высоких гостей посетит "ИННОПРОМ"? Что покажут его посетителям?

Большая промышленная неделя в Минске

Что покажут на "ИННОПРОМ. Беларусь"?

В эти дни едва ли не на каждом большом предприятии собирают в дорогу свою лучшую технику. В столицу держат путь машины, оборудование, технологии, меняя цеха на выставочные подиумы. Впереди большой смотр инноваций, где рассматривать, оценивать и прицениваться будут тысячи опытных глаз.

Ведущий производитель пожарной техники не исключение. Его машины уже уехали на площадку "БелЭкспо" в Минске. В том числе новый опытный образец малогабаритной техники, которую представят в столице впервые. Так что новичка на предприятии нам не покажут, он один такой, но продемонстрируют, насколько машина стала меньше классических пожарных экземпляров.

Олег Дерябин, директор ООО "ПОЖСНАБ":

"Маленькая машинка, она будет почти на 30 см меньше, чем эта машина, и короче на метр. При всем этом полный привод, это вездеход, который может преодолевать любые препятствия".

Это тот случай, когда размер имеет значение, особенно для мегаполисов, скажет директор. В больших городах с плотной застройкой и заполненными до отказа парковками габариты пожарных машин, когда счет у спасателей идет на секунды, критически важны.

Олег Дерябин, директор ООО "ПОЖСНАБ":

"Автомобиль стандартного размера - 2 м 55 см. Широковат для прохождения через двор, маневрирования во дворе. Для спасателей это крайне важная вещь".

"ПОЖСНАБ" готовится стать частью большой промышленной международной команды. Не на дистанции, не по цифровым каталогам и видеороликам. Большая экспозиционная работа, куда компании приезжают лично, привозят свои разработки и делятся знаниями, двигает промышленность вперед. "ИННОПРОМ" - это не только презентация новинок, это стратегия развития, укрепление имиджа, понимание трендов.

Олег Дерябин, директор ООО "ПОЖСНАБ":

"Крайне важно поделиться прогрессивным белорусским опытом, который реализован здесь и сейчас. Не скептическое - вот у нас так было всю жизнь, так было при наших дедах. Нет, именно людей, которые хотят изменить жизнь в наших странах. Этих взглядов становится все больше и больше, потому что уже XXI век, мы уже совершенно другие технически. И поэтому нам этих людей хочется консолидировать вокруг нас, рассказывать о том, что мы делаем, учиться у людей, кто в своих отраслях достиг каких-то успехов. Вот это, наверное, самая главная цель данной выставки".

Участниками выставки станут представители более 40 стран

Участниками главного промышленного события этой осени станут представители более 40 стран мира. Это почти вдвое больше, чем собрал "ИННОПРОМ. Беларусь" образца 2025-го.

Свои разработки покажут свыше 500 компаний на выставочной площади около 20 тыс. кв. м. Стенды представят 17 регионов России. Отдельные экспозиции будут у Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Кыргызстана. С премьерой на выставке можно поздравить Камбоджу и Иран.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

"Это Латинская Америка, несколько стран Европы, присутствует Ближний Восток, Азия и постсоветское пространство - страны СНГ. Поэтому география очень широка. В этом году мы впервые практиковали приглашение бизнеса этих стран, которые, я сказал, с каких континентов приезжают, через наши посольства. Они делали презентацию в посольствах. И это дало результат. Мы видим по аккредитации, которая уже происходит сейчас у нас по электронной регистрации. Поэтому это новый вариант, наверное, наших подходов сегодня по приглашению профессиональных посетителей нашей выставки. Потому что для любого экспортно ориентированного предприятия очень важно, кто придет на выставку и будет знакомиться с его продукцией".

"ИННОПРОМ" покажет широкий спектр индустриальных решений. В его фокусе разные сферы промышленности. У Беларуси на правах хозяйки самые большие площади - отечественный промышленный продукт представят свыше 150 компаний.

Будут и громкие премьеры, обещает Минпром

Леонид Рыжковский, замминистра промышленности Беларуси:

"Будет Минский автомобильный завод. Будем демонстрировать наше новое универсальное газовое шасси, которое будет подходить под всевозможные специальные машины. Будет также продемонстрировано нашим БЕЛАЗом карьерные самосвалы на альтернативных видах топлива. Это и сжиженный природный газ, это и водород. А также будет продемонстрировано дистанционное управление, так сказать, беспилотное дистанционное управление карьерным самосвалом, что позволяет работать нашей технике в карьерах с труднодоступной обстановкой. Конечно же, трактор BELARUS 5425 - это один из крупных энергонасыщенных тракторов в классической компоновке. Поэтому будем рады видеть всех потребителей на наших стендах".

Каждый уважающий себя производитель держит путь на "Экспо" в Минске. Покажут на выставке и товары Союзного государства, в частности, белорусско-российский 3D-принтер. Привезут ИИ-ассистентов, прорекламируют экологичный транспорт, разместят беспилотные комплексы, доставят ноу-хау в области медтехники. А еще обсудят глобальное промышленное развитие, где Беларусь тоже умеет задавать тренды. Большой диалог бизнеса, госорганов, профессионалов отрасли стартует уже в среду, 30 сентября. А "Первый информационный" все покажет.