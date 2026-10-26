Минск готовится принять XXXII Международный кинофестиваль "Лістапад"

В Минск возвращается магия большого кино. Белорусская столица активно готовится к масштабному культурному форуму, который соберет сотни авторов и тысячи зрителей со всего мира. Расскажем, чем удивит "Лістапад" в этом году.

Главное кинособытие этой осени все ближе. Уже в эту пятницу, 30 октября, Минск официально окрасится в фестивальные тона - в столице стартует XXXII Минский международный кинофестиваль "Лістапад". В этом году свои картины к нам привезли авторы из более чем 50 стран.

Торжественная церемония открытия пройдет на главной площадке форума - в обновленном кинотеатре "Москва". К слову, фильмом-открытием фестиваля станет громкая белорусско-российская премьера - картина "Батька Минай. Партизанская легенда".

Всего в программе 8 конкурсных секций: от масштабного игрового кино до душевной анимации и любимого детьми конкурса "Лістападзік".

Продажа билетов уже идет. Организаторы сохранили очень демократичные цены, но предупреждают, что планировать свои киновыходные стоит уже сегодня.