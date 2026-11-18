"Стремиться к знаниям, как к воде при жажде" - один из переводов устойчивого китайского выражения. В Поднебесной знания, как и во всем мире, - ценнейший ресурс.

Об образовании 18 ноября пойдет речь в новом выпуске проекта "В эфире Китай". Развитие технологий, научные открытия, сохранение культурного наследия - чем еще обмениваются Минск и Пекин? Обсудим с профильным министром: Андрей Иванец посетил Китай с рабочим визитом.

В Пекине открылся новый офис Белгосуниверситета, благодаря чему академические обмены станут доступнее и удобнее. Не пропустите сегодня на "Первом информационном" в 13:20 и 19:30.