Минск избавляется от мусоропроводов

Минск постепенно избавляется от мусоропроводов. В столице более 3,5 тыс. стволов в этом году уже заварили. А это почти 35 % от их общего количества в столице.

Среди преимуществ для жильцов прежде всего чистота и отсутствие неприятного запаха в подъезде. Есть и экономический эффект: тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами в домах с закрытыми мусоропроводами ниже. К тому же такой тренд приобщает жителей Минска к культуре правильной утилизации и раздельного сбора мусора.

Ольга Драпей, заместитель гендиректора Минского городского жилищного хозяйства:

"В Минске работа по консервации стволов мусоропроводов ведется планомерно. В настоящее время законсервировано свыше 3600 стволов, что составляет порядка 34 % от их общего количества. Такие работы проводятся исключительно с согласия жителей подъезда. При заваренном мусоропроводе граждане начинают активнее сортировать мусор, что увеличивает сбор вторсырья. Конечно, не стоит забывать и об экономическом аспекте: тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами при заваренном стволе мусоропровода ниже".

Чтобы заварить мусоропровод, необходимо получить разрешение жильцов. Причем количество согласившихся должно составлять 50 % плюс один житель подъезда.

Взамен законсервированным мусоропроводам во дворах устанавливают модульные конструкции для сбора и сортировки отходов. Более 800 новых конструкций установили в этом году.