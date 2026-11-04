Минск как площадка для переговоров: зарубежные гости оценили мирные инициативы

Заявления Президента Беларуси о необходимости объединить усилия ради долгосрочного мира на евразийском пространстве нашли живой отклик у зарубежных гостей Минской конференции. Политики, дипломаты и бизнесмены констатируют: в Европе растет колоссальная усталость от украинского кризиса. При этом Минск они видят авторитетным и надежным местом для будущих переговоров.

Никита Беленченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ:

"Программное выступление, которое раскрывает глаза как на ситуацию на внешних рубежах, так и на внутриэкономическую или политическую ситуацию и взаимодействие с нашими ключевыми странами и партнерами. Прежде всего, это отношение Республики Беларусь к разрешению российско-украинского конфликта и конкретные сроки, по его ощущениям, в которые он может завершиться, и отношение западных внешних игроков к поддержке Украины и диалогу с Соединенными Штатами. Безусловно, Президенту можно верить, а особенно можно верить его, как он говорил, чутью или нутру. Он понимает, что все страны уже устали, есть недоверие к расходованию финансовых средств и военной помощи со стороны Украины".

Томас Гремингер, директор Женевского центра политики безопасности (Швейцария):

"Сейчас мы наблюдаем эскалацию - вертикальное расширение войны в Украине. Существует риск горизонтальной эскалации конфликта между Россией и НАТО с учетом всех этих действий, которые мы назвали бы гибридной войной. Так что все это очень опасно. С другой стороны, если посмотреть на ситуацию более оптимистично, мы видим, что США вновь приступили к содействию переговорам об урегулировании. Надеюсь, политические инициативы президента Трампа будут подкреплены серьезной переговорной структурой, которая позволит продвинуть этот процесс дальше. Думаю, до наступления зимы возможны меры по укреплению доверия, например секторальное прекращение огня - в отношении гражданского судоходства в Черном море или защиты энергетической инфраструктуры. Возможно ли всеобъемлющее урегулирование до зимы? Я сомневаюсь. Очевидно, чем скорее, тем лучше, но задача, конечно, довольно сложная. Поэтому я бы ожидал серьезного прорыва в вопросах урегулирования и условий прекращения огня скорее в следующем году, чем в этом. Но я считаю, что важно возобновить переговоры и вести их профессионально, и, очевидно, сторонам также нужно проявить готовность к компромиссу".