Столичные дизайнеры готовятся к встрече года Красной Огненной Козы. За окном еще ноябрь, но Минск уже примеряет праздничный наряд. В этом сезоне главный символ Нового года украсит 33 локации.

Дизайнеры уже "собирают" новогодний аутфит Минска. У Ратуши появится елка в духе ретро со старинными открытками, у Дворца спорта откроется символический портал в Новый год, а главное 30-метровое дерево традиционно займет место на Октябрьской площади.

Дизайнеры уже собирают праздничный облик Минска. У Ратуши появится ретро-елка со старинными открытками и игрушками. У Дворца спорта в Новый год откроется символический портал, а главное 30-метровое дерево традиционно займет место на Октябрьской площади.

Новогодний шлейф постепенно охватит не только центральные площади, парки и скверы - в "зимнее" переоденутся витрины, фасады и интерьеры крупных универмагов столицы, кафе и ресторанов.

Декораторы уже приступили к оформлению и обещают яркие фотозоны и инсталляции, но главные детали новогоднего убранства пока держат в секрете. А вот внутри торговых залов атмосфера праздника уже ощущается. Первые новогодние маркеты открыты.

На прилавках разноцветные шары, гирлянды и сувениры, в том числе в ретро-стиле и с символом нового, 2027 года. По восточному календарю это будет год Красной Огненной Козы, поэтому в декоре преобладают золотые, коралловые и терракотовые оттенки.

Полностью преобразить Минск и зажечь праздничную иллюминацию планируют уже к началу декабря, чтобы зима в столице началась с настоящего волшебства.