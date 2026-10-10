Минск наводит порядок: 10 октября проходят первые осенние субботники

Краткий пересказ от ИИ

Время осеннего благоустройства - в Минске дан старт субботникам. На помощь коммунальным службам жители белорусской столицы вышли целыми семьями.

Осенний марафон благоустройства и озеленения официально стартовал в Минске. Первые субботники 10 октября проходят во всех районах мегаполиса. Чистоту и порядок наводят в парках и скверах, улицах и проспектах, а также на территориях около жилых домов. Такая инициатива -хороший повод всем объединиться ради общего дела - уютного и комфортного Минска.

Советский район столицы - переулок Горный, 7. Здесь сегодня молодежный субботник объединяет активных студентов и неравнодушных местных жителей. Трудовой десант активно присоединился к наведению порядка на придомовой территории.

Спортивный комплекс позволит укреплять физподготовку минчан

Комплексным дополнением стало открытие гражданской инициативы. Новый современный спортивный комплекс позволит укреплять физподготовку жителей мегаполиса. Всего же до конца года таких проектов в столице будет около 50.

"Энергия и молодость" - это тематическая акция, которая организована в Первомайском районе Минска в рамках общегородского осеннего субботника. Экочеллендж поддержали - школьники, студенты, сотрудники ЖКХ, ЖЭУ и Зеленстроя. На территории убирали опавшую листву, где в скором времени появятся молодые саженцы деревьев.

Инициативы по наведению порядка продлятся в столице до конца осени. Высадка деревьев, уборка дворовых территорий, восстановление газонов, ремонт детских площадок - работы точно хватит всем.