Минск осенью украсят более 10 тыс. деревьев и 130 тыс. кустарников

В осенний период в Минске высадят более 10 тыс. деревьев и 130 тыс. кустарников. Об этом рассказал генеральный директор УП "Минскзеленстрой" Александр Ермолович.

Ежегодно "Минскзеленстроем" разрабатываются планы мероприятий по озеленению, благоустройству, цветочному оформлению Минска.

"В том числе такие мероприятия разрабатываются на осень. В осенний период мы планируем поменять цветочное оформление на осеннее. На территории Минска, а в том числе на разделительных полосах, появится свыше 40 тыс. хризантем. Это более холодостойкая культура, которая высаживается ежегодно в столице уже более пяти лет. С понижением температур и появлением туманов у ампельных растений снижается цветение, поэтому на цветочных панно и различных вертикальных конструкциях высаживаются более устойчивые к холодам хризантемы, которые цветут до первых заморозков", - отметил Александр Ермолович.