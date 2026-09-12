Минск отмечает 959-летие: праздничные мероприятия проходят более чем на 20 площадках города

Краткий пересказ от ИИ

Десятки праздничных локаций и душевные акценты в оформлении - белорусская столица сегодня отмечает День города. В программе более 20 площадок: от рэп-батлов до исторических реконструкций.

В основе цветовой гаммы - исторический для города - глубокий синий

Ярко и празднично белорусская столица встречает свои 959 лет! Ко Дню города все локации мегаполиса заметно преобразились. Национальный орнамент и мини-фейерверки обрамляют колонны, сцены и афиши. А в основе цветовой гаммы - исторический для города - глубокий синий. Сегодня Минск предстанет в музыкальном, спортивном, историческом амплуа.

Музейно-парковый комплекс Победа в Минске

На территории парка Победы выбирают лучших в международном состязании "Сильнейший пожарный-спасатель". А буквально через час состоится торжественная церемония возложения цветов к обелиску "Минск - город-герой" в знак памяти о героях-победителях и благодарности за мирное небо.

В Центральном детском парке им. М. Горького пройдет "Фестиваль профессий". Около 90 учреждений образования, организаций и предприятий познакомят школьников и абитуриентов со своими возможностями.

"2026 год посвящен белорусской женщины, поэтому в концертных программах, песнях, танцах и театрализациях мы будем отображать и показывать эту тему", - рассказала главный режиссер ГУ "Минскконцерт" Наталья Русецкая.

Воссоздавать яркие страницы из летописи столицы будет фестиваль реконструкции "Мінск старажытны" - экскурс по 10 векам нашей истории. Рыцарские баталии развернутся на зеленой зоне вдоль проспекта Победителей.

Эпицентром притяжения традиционно станет площадка у Дворца спорта. На сцене в театрализованной программе "Минск моей души" выступят народные артисты и творческие коллективы. А хедлайнером станет российский исполнитель Акмаль.

Эпицентром притяжения традиционно станет площадка у Дворца спорта

День города пройдет и в молодежном ритме

В парке имени 50-летия Великого Октября развернется масштабный фестиваль субкультур: воркаут, стритбол, экстрим-шоу и мощные диджей-сеты. Все под единым слоганом: "Код культуры - твой код в городе".

Алексей Пикус, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ: "Молодежь столицы очень любит свой город, искренне поздравляет его с днем рождения. И, конечно же, этот праздник не обойдет стороной множество локаций, площадок и праздничных мероприятий. В соцсетях пройдет масштабный флешмоб, а очень много площадок предложила сама молодежь".

Добрая традиция Дня города - чествовать обладателей почетного звания "Минчанин года"

На сцену площади Свободы - у Ратуши - поднимутся спортсмены, врачи, а также педагоги, инженеры и строители, которые внесли огромный вклад в развитие столицы.

Сегодня каждый найдет локацию по душе. У каждого района - своя концепция, от спортивных кластеров до уютных арт-локаций. Атмосфера праздника охватит всю столицу: обещают танцевальные батлы под открытым небом, импровизированные творческие лаборатории, детские игровые площадки и стильные пространства гастромолов.

Самым ярким аккордом Дня города станет праздничный фейерверк

Увидеть его можно будет в 23 часа у Дворца спорта. Фонтаны музыкального и цветового шоу в честь дня рождения столицы запустят в сквере Старостинская слобода.