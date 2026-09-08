Минск отметит День города 12 сентября - что в афише праздничных мероприятий

На этой неделе Минску - 959. По традиции, во вторую субботу сентября, в столице - День города.

12 сентября праздничный день начнется в 10 утра с торжественной церемонии возложения цветов к обелиску "Минск - город-герой" - в знак памяти о героях-победителях и благодарности за мир.

Воссоздавать яркие страницы из летописи столицы будет фестиваль реконструкции "Мінск старажытны". Экскурс по 10 векам нашей истории. Рыцарские баталии развернутся на зеленой зоне вдоль проспекта Победителей.

А территория у центрального входа в парк Победы станет местом встречи сильнейших пожарных-спасателей. Там пройдут международные соревнования.

Площадка у Дворца спорта по традиции будет шумной и душевной. На сцене - театрализованная программа "Минск моей души". Выступят народные артисты и творческие коллективы. Хедлайнером станет российский исполнитель Акмаль.

Добрая традиция Дня города - чествовать обладателей почетного звания "Минчанин года". На сцену площади Свободы - у Ратуши - поднимутся спортсмены, врачи, педагоги, инженеры, строители, которые внесли вклад в развитие столицы.

И традиционно финальным - самым ярким аккордом праздника - станет фейерверк. Увидеть его можно будет в 23 часа у Дворца спорта.

Отмечать День рождения Минска будут во всех районах. Десятки площадок готовятся встречать гостей.

Уютные улочки, широкие проспекты, исторический центр. Ко Дню города все локации мегаполиса преображаются. Национальный орнамент и мини-фейерверки обрамляют колонны, сцены и афиши. А в основе цветового решения - исторический для города - синий.

В эти дни Минск собирает признания в любви! К примеру, здесь, у "Чижовка-Арены" всех встречает объемный арт-объект. В каждой букве - узнаваемый код столицы и очертания архитектурных символов. Идеальное место, чтобы оставить в памяти теплый кадр о родном городе.

Уже в субботу, 12 сентября, столица предстанет в разных амплуа - музыкальном, спортивном, историческом... Ристалище для рыцарских баталий "Мінск старажытны" соберет более полутысячи участников из Беларуси, России и Китая на зеленой площадке вдоль проспекта Победителей. Для любителей огненных состязаний пройдут международные соревнования "Сильнейший пожарный-спасатель" на территории у парка Победы.

Эпицентр всеобщего притяжения - площадка у Дворца спорта. Именно здесь развернется главное концертное шоу. "Минск моей души" объединит лучших профессиональных исполнителей и ярких победителей национальных конкурсов.

Наталья Русецкая, главный режиссер ГУ "Минскконцерт":

"Так как этот год у нас посвящен Году белорусской женщины, то в концертных программах, в песнях и в танцах, и в театрализациях мы будем отображать, показывать эту тему. И в основном до пяти часов вечера у нас будут очень насыщенные, тематические, театрализованные сцены с концертными программами".

День города - хороший повод отметить тех, кто внес значительный вклад в развитие мегаполиса.

Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома:

"В Минском городском дворце культуры состоится чествование победителей конкурса "Минский мастер". В этом году участие приняло более 1,8 тыс. участников. Было выбрано 48 победителей из разных отраслей. И 15 человек - это лица, которые до 33 лет. Территория Верхнего города будет задействована. Мы там уже третий год подряд будем проводить церемонию награждения "Минчанин года" в 17.00".

День города, где каждый найдет локацию по душе. У каждого района - своя концепция, от спортивных кластеров в Московском до уютных арт-локаций в Октябрьском. Атмосфера праздника охватит всю столицу - от Лошицкого парка до сквера Мулявина. Обещают танцевальные баттлы под открытым небом, импровизированные творческие лаборатории, детские игровые и стильные пространства гастромоллов.

Алина Провоторова, маркетолог гастросквера:

"Мы приглашаем всех минчан и гостей нашего любимого города к нам на выставку мототехники "Мотожара". Под открытым небом на всей нашей площадке мы собираем десятки эксклюзивных байков. У нас тут будут и кастомы абсолютно уникальные, собранные вручную в гаражах в единственном экземпляре".

Владимир Плавинский, арт-директор сети фуд-площадок:

"Дневная программа будет проходить на бульваре Мулявина, по соседству с нашей площадкой традиционно тоже будет концерт, семейная большая программа. Такой хороший очень праздник, душевный. Всех жителей, гостей столицы приглашаем".

959 признаний любимому городу... Самое яркое озарит ночное небо над Минском в 23.00. Фонтаны музыкального и цветового шоу в честь дня рождения столицы запустят со сквера "Старостинская Слобода".