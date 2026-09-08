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Минск отметит День города 12 сентября - что в афише праздничных мероприятий

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На этой неделе Минску - 959. По традиции, во вторую субботу сентября, в столице - День города.

12 сентября праздничный день начнется в 10 утра с торжественной церемонии возложения цветов к обелиску "Минск - город-герой" - в знак памяти о героях-победителях и благодарности за мир.

Воссоздавать яркие страницы из летописи столицы будет фестиваль реконструкции "Мінск старажытны". Экскурс по 10 векам нашей истории. Рыцарские баталии развернутся на зеленой зоне вдоль проспекта Победителей.

День города

А территория у центрального входа в парк Победы станет местом встречи сильнейших пожарных-спасателей. Там пройдут международные соревнования.

Площадка у Дворца спорта по традиции будет шумной и душевной. На сцене - театрализованная программа "Минск моей души". Выступят народные артисты и творческие коллективы. Хедлайнером станет российский исполнитель Акмаль.

Добрая традиция Дня города - чествовать обладателей почетного звания "Минчанин года". На сцену площади Свободы - у Ратуши - поднимутся спортсмены, врачи, педагоги, инженеры, строители, которые внесли вклад в развитие столицы.

И традиционно финальным - самым ярким аккордом праздника - станет фейерверк. Увидеть его можно будет в 23 часа у Дворца спорта.

Отмечать День рождения Минска будут во всех районах. Десятки площадок готовятся встречать гостей.

панорама Минска

Уютные улочки, широкие проспекты, исторический центр. Ко Дню города все локации мегаполиса преображаются. Национальный орнамент и мини-фейерверки обрамляют колонны, сцены и афиши. А в основе цветового решения - исторический для города - синий.

В эти дни Минск собирает признания в любви! К примеру, здесь, у "Чижовка-Арены" всех встречает объемный арт-объект. В каждой букве - узнаваемый код столицы и очертания архитектурных символов. Идеальное место, чтобы оставить в памяти теплый кадр о родном городе.

Уже в субботу, 12 сентября, столица предстанет в разных амплуа - музыкальном, спортивном, историческом... Ристалище для рыцарских баталий "Мінск старажытны" соберет более полутысячи участников из Беларуси, России и Китая на зеленой площадке вдоль проспекта Победителей. Для любителей огненных состязаний пройдут международные соревнования "Сильнейший пожарный-спасатель" на территории у парка Победы.

Эпицентр всеобщего притяжения - площадка у Дворца спорта. Именно здесь развернется главное концертное шоу. "Минск моей души" объединит лучших профессиональных исполнителей и ярких победителей национальных конкурсов.

Наталья Русецкая, главный режиссер ГУ "Минскконцерт":

"Так как этот год у нас посвящен Году белорусской женщины, то в концертных программах, в песнях и в танцах, и в театрализациях мы будем отображать, показывать эту тему. И в основном до пяти часов вечера у нас будут очень насыщенные, тематические, театрализованные сцены с концертными программами".

День города - хороший повод отметить тех, кто внес значительный вклад в развитие мегаполиса.

Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома:

"В Минском городском дворце культуры состоится чествование победителей конкурса "Минский мастер". В этом году участие приняло более 1,8 тыс. участников. Было выбрано 48 победителей из разных отраслей. И 15 человек - это лица, которые до 33 лет. Территория Верхнего города будет задействована. Мы там уже третий год подряд будем проводить церемонию награждения "Минчанин года" в 17.00".

День города, где каждый найдет локацию по душе. У каждого района - своя концепция, от спортивных кластеров в Московском до уютных арт-локаций в Октябрьском. Атмосфера праздника охватит всю столицу - от Лошицкого парка до сквера Мулявина. Обещают танцевальные баттлы под открытым небом, импровизированные творческие лаборатории, детские игровые и стильные пространства гастромоллов.

Алина Провоторова, маркетолог гастросквера

Алина Провоторова, маркетолог гастросквера:

"Мы приглашаем всех минчан и гостей нашего любимого города к нам на выставку мототехники "Мотожара". Под открытым небом на всей нашей площадке мы собираем десятки эксклюзивных байков. У нас тут будут и кастомы абсолютно уникальные, собранные вручную в гаражах в единственном экземпляре".

Владимир Плавинский, арт-директор сети фуд-площадок

Владимир Плавинский, арт-директор сети фуд-площадок:

"Дневная программа будет проходить на бульваре Мулявина, по соседству с нашей площадкой традиционно тоже будет концерт, семейная большая программа. Такой хороший очень праздник, душевный. Всех жителей, гостей столицы приглашаем".

959 признаний любимому городу... Самое яркое озарит ночное небо над Минском в 23.00. Фонтаны музыкального и цветового шоу в честь дня рождения столицы запустят со сквера "Старостинская Слобода".

Разделы:

Общество

Теги:

День городаМинск
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