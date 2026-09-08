Минск отпразднует 959-летие - расскажем о праздничной программе ко Дню города

Уже 12 сентября Минск отпразднует свой день рождения - 959 лет. К этой значимой дате в столице подготовили множество площадок, конкурсов, развлекательных и познавательных активностей.

В исторической части города у Дворца спорта на Свислочи разворачивается часть действий в праздник города. Но площадок будет много.

Начнется праздник с торжественного возложения цветов к обелиску "Минск - город-герой", после чего по всему городу заработают тематические площадки. В их числе - международные соревнования "Сильнейший пожарный-спасатель", в которых примут участие команды из России, Сербии и Вьетнама. Кроме того, в парке имени Горького с 10:00 до 17:00 будет проходить фестиваль профессий: здесь через мастер-классы, квесты и другие активности можно будет познакомиться с разными специальностями и выбрать себе направление для поступления.

Алексей Пикус, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

"Большое количество мероприятий, основным из которых станет фестиваль молодежных культур и субкультур "Код культуры". Ребята представят свои таланты и возможности. Более много разных локаций, которые ребята смогут посетить. В парке 50-летия Великого Октября пройдет большой флешмоб. В социальных сетях ребята уже записывают различные поздравления".

Сергей Бабич, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

"В связи с празднованием Дня города планируется перекрытие дорожного движения, в связи с чем будет изменена схема объезда участков, где подразумевается закрытие. Таким образом, с 08:00 до 18:00 будет закрыто движение на подъеме с улицы Богдановича в направлении проспекта Победителей и улицы Ленина. Это следует учитывать. Также с 18:00 планируется полное закрытие движения на участке проспекта Победителей от улицы Интернациональной до улицы Мельникайте".

Вход на площадку у Дворца спорта будет организован через 8 КПП. Будут и камеры хранения. С собой обязательно нужно взять хорошее настроение.