Минск полностью готов к отопительному сезону

Белорусская столица полностью готова к началу отопительного сезона. За год энергетики реконструировали и отремонтировали почти 90 км тепловых сетей. Кроме того, выполнен капремонт основных подстанций. Проходит модернизацию и ключевой объект энергетики мегаполиса - ТЭЦ-4. Здесь одна из актуальных задач - обучение персонала на тренажере, имитирующем аварийные ситуации.

В Минских тепловых сетях рассказали о подготовке к отопительному сезону.

Андрей Мацкевич, заместитель главного инженера филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго": "Наше главное достижение - переход на предизолированные трубы, что позволяет нам увеличить срок эксплуатации, уменьшить аварийность за счет возможности диагностирования труб в процессе эксплуатации. Трубы оснащены проводниками, которые позволяют нам в реальном времени диагностировать состояние труб, увидеть и предотвратить аварийную ситуацию, а также планировать ремонты, обеспечивать правильное распределение сил и средств для успешного прохождения осенне-зимнего периода".

ТЭЦ-4 обеспечивает отоплением и горячей водой почти половину жителей столицы.