Беларусь не просто говорит о мире, а предлагает конкретные механизмы его сохранения. Так, на прошедшей III Минской конференции по евразийской безопасности наш Президент обозначил комплекс практических инициатив для снижения напряженности.

Первое предложение касается международных гарантий и необходимости полного запрета на применение санкций в отношении жизненно важных товаров - продуктов питания и медикаментов. Итог санкционного давления известен: экономический спад, обострение социальных противоречий и новые конфликты. Второе предложение связано с защитой критической международной инфраструктуры: газо- и нефтепроводов, интернет-кабелей, АЭС.

Любые действия против таких объектов должны быть под запретом. При этом странам необходимо обмениваться информацией и гарантировать их физическую неприкосновенность и стабильную работу.

Следующая инициатива - преодоление миграционного кризиса. Беларусь предлагает создать единую систему проверки мигрантов, усилить борьбу с торговлей людьми и ускорить процедуры депортации нарушителей. И четвертое - регулирование искусственного интеллекта.

Неуправляемая гонка в этой сфере превращает его из полезного ресурса в оружие, в перспективе - массового поражения. Беларусь предлагает создать пояс цифрового добрососедства и объединить в нем всю Евразию, а принципы цифрового суверенитета и нейтралитета закрепить в будущей Хартии многополярности.

Минск в четвертый раз принимает форум по евразийской безопасности. Это площадка, где идеи превращаются в реальные подходы к решению проблем континента.