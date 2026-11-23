Фото: БЕЛТА

В храме-памятнике в честь Всех Святых 24 ноября откроется фестиваль православных песнопений "Духоўны спеў Зямлі беларускай", сообщает БЕЛТА.

В мероприятии примут участие 16 хоровых коллективов из разных регионов Беларуси. Фестиваль проходит, чтобы сохранить и развить традиции духовно-нравственного воспитания и дать новые возможности творческого развития через хоровое исполнительское искусство.

Среди почетных гостей фестиваля - члены ректората БГПУ им. Максима Танка, представители Синодального отдела Белорусской православной церкви по сотрудничеству со светскими учреждениями образования, представители Минского горисполкома, министерств культуры и образования.

Торжественное открытие фестиваля пройдет по адресу ул. Всехсвятская, 2 в 19:00. Коллективы выступят 24 и 25 ноября.