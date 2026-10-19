Минск примет ХХХII Международный кинофестиваль "Лістапад"

Столица готовится к главному кинособытию года. 30 октября в Минске стартует ХХХII Минский Международный кинофестиваль "Лістапад". В этом сезоне свои картины будут представлены более чем из 50 стран - от мастеров из России, Китая и Индии до ярких киношкол Кубы, Египта и Сербии.

Претендуют на награды в категории "Кино молодых" авторы из Узбекистана, Таджикистана, а также дебютанты из Вьетнама и Филиппин. Восемь конкурсных программ примут 5 площадок, включая обновленные кинотеатры "Москва" и "Победа". Слоган форума - "Смотри. Живи. Цени".