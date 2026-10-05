Минск примет масштабный Контртеррористический форум

Под знаком безопасности на Евразийском континенте. Масштабный Контртеррористический форум Минск примет 7-8 октября. Среди участников представители более чем 30 стран, делегаты от 127 компетентных органов стран-участниц, наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС, СНГ и международных организаций.

В программе, кроме конференций, и совместные антитеррористические учения "Евразия-Антитеррор - 2026".

Вызовы в сфере безопасности нарастают. Информационное, дипломатическое, финансово-экономическое и другое рода санкционное давление - это реалии сегодняшнего дня. В арсенале "сильных мира сего" уже не только технологии цветных революций и гибридного воздействия. В настоящее время демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия. Именно поэтому Контртеррористический форум, который примет Минск, сегодня так актуален.

В первый день большой аналитический блок, главные темы обсуждения: влияние геополитической ситуации в разных точках планеты на возникновение новых экстремистских рисков, обмен практиками реагирования на угрозы безопасности, обсуждение партнерских отношений на мировой арене и как улучшить юридическую и практическую базы взаимодействия.

Отдельные тематические блоки будут посвящены вопросам подготовки кадров и научных разработок в сфере безопасности. Эксперты также детально разберут методы пресечения спонсирования террористов и способы защиты информационного пространства. Во второй день форума состоится силовая фаза заключительных этапов антитеррористических учений СНГ и ШОС "Евразия-Антитеррор - 2026". Она пройдет в совместном формате с участием межгосударственного состава Сил специального назначения.

Практическая фаза учений "Евразия-Антитеррор – 2026"

Форум освещает большое количество журналистов из стран СНГ, задействован и огромный технический потенциал Белтелерадиокомпании. Передвижные телевизионные станции будут работать в основной день активной фазы учений "Евразия-Антитеррор – 2026". Большая команда "Первого информационного" также задействована в работе форума.