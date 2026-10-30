Минск принимает IV Международную конференцию по евразийской безопасности

Вопросы построения новой архитектуры межгосударственного взаимодействия на континенте обсудят в белорусской столице. Минск готовится принять IV Международную конференцию по евразийской безопасности. Ожидается, что масштабный экспертный форум соберет более 600 делегатов из 50 государств мира. Данная диалоговая площадка, созданная по инициативе Президента Александра Лукашенко, подтвердила свою актуальность в условиях глубокого кризиса прежних институтов контроля над вооружениями. Как отметил заместитель главы МИД Беларуси Игорь Секрета, существующие региональные модели безопасности не прошли испытания временем, так как не учитывали интересы всех участников и не смогли предотвратить открытое военно-политическое противостояние.

Игорь Секрета, заместитель министра иностранных дел Беларуси:

"Минская конференция стала регулярной дискуссионной площадкой для обсуждения насущных вопросов региональной и глобальной безопасности. На первых конференциях у нас было размытое понимание того, что такое евразийскость, какой она должна быть. Сейчас же мы вплотную уже начали говорить о теме евразийского единства. Мы начали выстраивать именно контуры, определять проблемы формирования. Ценность нашего континента состоит, безусловно, в его взаимосвязанности. Поэтому его нельзя бесконечно дробить на враждующие лагеря. Спасти Евразию, читай - Европу и Азию - от тупика может только отказ от конфронтации. Наша конференция дает шанс сделать шаг вперед по преодолению конфронтации и поиску совместных политических решений Европы и Азии".

Практическая ценность Минского форума в этом году колоссальна: эксперты приступают к детальному обсуждению проекта Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. В дискуссиях примут участие руководители исполнительных структур ОДКБ, ШОС, СНГ, Союзного государства, а также впервые Генеральный секретарь ОБСЕ. Российскую делегацию высокого уровня возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. В Минск также должны прибыть высокопоставленные делегации Ирана, Китая, Казахстана, Киргизии, ОАЭ, Омана и Таджикистана. В дискуссиях примут участие представители аналитических кругов из разных стран, в том числе Австрии, Германии, Италии, Испании, Сербии и Швейцарии. Программой форума предусмотрены рабочие сессии по кибербезопасности, искусственному интеллекту и продовольственной стабильности.