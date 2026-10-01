Минск принимает IX Съезд учителей и работников образования стран СНГ

Краткий пересказ от ИИ

Минск стал площадкой для образовательного диалога Содружества Независимых Государств. Беларусь принимает IX Съезд учителей и работников образования государств-участников. На повестке - укрепление интеграционных процессов в сфере образования в условиях современных вызовов.

Игорь Петришенко, первый заместитель Генерального секретаря Содружества Независимых Государств

Игорь Петришенко, первый заместитель Генерального секретаря Содружества Независимых Государств: "Конкурентоспособность каждого государства зависит от системы образования, которая существует в странах. Когда есть мощный интеллектуальный потенциал, будет развиваться экономика и все сферы, которые функционируют в наших государствах, и будет развиваться общее образовательное пространство".

Нивелирование традиционных духовных ценностей и стирание исторической памяти - с одной стороны. С другой - сохранение технологического суверенитета. Балансировать в таких условиях сложно, но реально. На пространстве СНГ для этого имеется много инструментов.

Участников ожидает насыщенная программа: работа пленарного заседания, церемония награждения нагрудным знаком "Отличник образования СНГ", а также мастер-классы в рамках Международного фестиваля педагогического мастерства.

2 октября состоится профессиональная дискуссия, на которой обсудят развитие дошкольного, среднего и высшего образования, а также инклюзивные и инновационные практики.