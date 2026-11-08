"Во имя долга и Отечества" - Минск принял Всебелорусский турнир по силовым видам спорта. Соревнования посвятили памяти сотрудников и военнослужащих силовых ведомств Беларуси, погибших при исполнении служебного долга. В программе около 200 различных дисциплин в таких видах, как пауэрлифтинг, силовое двоеборье, приседания, жим лежа и других. Например, многократный рекордсмен мира по гиревому спорту Вячеслав Хоронеко установил очередной рекорд национальный в русском жиме. При этом он побил и планетарное достижение.

Вячеслав Хоронеко, многократный чемпион мира и рекордсмен Книги рекордов Гиннесса по гиревому спорту:

"Мой долг - просто выступить на этом мероприятии. Я очень рад, что здесь я установил национальный рекорд, потому что мировые рекорды здесь официально не фиксируются, это уровень национальный. Но все равно сам факт, в русском жиме мне удалось штангу весом 75 кг на количество повторений выполнить 25 повторений. Это в моей возрастной группе 60-69 лет и весовой категории до 100 кг - это новый национальный рекорд".

Юрий Прохоренко, организатор турнира "Во имя долга и отечества":

"Все участники, начиная от ребят 13 лет и заканчивая возрастными 80-летними спортсменами, всегда рады в наших стенах принимать участие в данных мероприятиях. Безусловно, это ради здорового образа жизни, наша нация, наша страна здоровое поколение воспитывается".

Совсем скоро, 21 и 22 ноября, белорусская команда выступит на крупном международном турнире по силовым видам спорта в Санкт-Петербурге в рамках Международного фестиваля "Олимпиада народов мира".