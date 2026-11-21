Минск активно прирастает новыми социальными объектами и жильем. Сейчас возводят 3 детских сада, современные учреждения здравоохранения и спорта.

Особое внимание - комплексной застройке столицы. В ЖК "Северный берег" строят 14 объектов. Под новое жилье также осваивают территорию возле агрогородка Колодищи. Кроме того, в микрорайоне Лошица возводят детский сад, а в 2027 году приступят к строительству школы. Что касается медицинских объектов, идет строительство нового корпуса онкологического центра и шестой клинической больницы.

Продолжается строительство жилья в городе-спутнике Смолевичи. В 2026 году ввели в эксплуатацию две многоэтажки и новую школу, в следующем планируют - еще два дома. Начато освоение жилого квартала "Новый сад".