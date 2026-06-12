Путь памяти - Минск присоединился к республиканскому велопробегу

12 июня Минск присоединился к республиканскому велопробегу, посвященному Победе в Великой Отечественной войне и памяти Собора Белорусских святых.

Перед стартом прошла символическая церемония открытия у мемориала 30-й гимназии имени Героя Советского Союза Бориса Окрестина.

В столичной группе 25 человек. Это представители девяти районов Минска: от студентов и работающей молодежи до представителей крупных предприятий города. Участники преодолеют более 60 км до Логойского района.

Андрей Кучук, участник велопробега:

"Чтим память наших воинов-героев. Я люблю такие мероприятия. Это необычно, интересно - не просто где-то покататься, а именно по каким-то местам проехать, посмотреть. В прошлом году мы участвовали в велопробеге. Стартовали от Храма Всех Святых ехали до Тростенца. Дистанция была около 20-30 км. А сегодня мы едем в Логойск, а из Логойска - в Хатынь".

Протоиерей Александр Ширитон, председатель синодального отдела Белорусской православной церкви:

"Мы вспоминаем в эти дни Победу в Великой Отечественной войне и память святых угодников Божиих, которые просияли на белорусской земле. Надеемся, что велопробег зажжет сердца многих наших сограждан".

Максим Воропай, начальник главного управления спорта Мингорисполкома:

"Пройдут мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне. В этом году поменяли немножко локацию, разнообразили. И из всех регионов Республики Беларусь люди будут съезжаться 13 июня в Хатынь".