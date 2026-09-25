Минск собрал молодых лидеров из 11 стран на интенсив "Модуль"

Минск в эти дни стал центром притяжения для молодых партийцев. В столице проходит международный образовательный интенсив "Модуль".

Главная цель - сформировать команду молодых лидеров, способных эффективно работать в партийных структурах, выступать в качестве спикеров и организовывать общественно-политические мероприятия. Участники сами станут тренерами и будут передавать полученный опыт коллегам и активистам в регионах. Более полусотни лидеров молодежного движения "Искра" со всех регионов Беларуси, а также гости из 11 стран мира, среди которых Россия, Китай, Азербайджан, Венесуэла, Вьетнам, Зимбабве и государства Центральной Азии, - такова география масштабного образовательного проекта "Модуль".

Платформа позволяет развить лидерские качества, повысить профессиональные компетенции, обменяться опытом и укрепить народную дипломатию. На протяжении недели в программе - лекции, тренинги, мастер-классы и экспертные дискуссии. В фокусе внимания - партийное строительство в современной политической системе Беларуси, идеологические процессы и эффективные практики взаимодействия со СМИ.

Ярослав Давыденко, лидер молодежного движения "Искра" Белорусской партии "Белая Русь":

"Если мы понимаем, что наша партия развивается, наша численность растет, мы понимаем, что в нашей партии нужны компетентные, грамотные руководители, то самый лучший вариант как раз-таки молодежь, которая сейчас проходит наши обучающие курсы, повышает свою квалификацию. Очень интенсивно они занимаются с нашими ведущими экспертами в области политики, государственного управления, партийного строительства. Те компетенции, которые закладываются сейчас в них, - это залог успешного развития нашей партии, развития наших партийных институтов".

Екатерина Медведева, представитель молодежного крыла Социалистической партии Молдовы:

"Проект "Модуль" для нас является очень качественной площадкой для развития, для обмена опытом, для знакомства с белорусами, с гражданами Республики Беларусь, с гражданами из других стран, потому как здесь присутствуют ребята, активисты разных стран с разными идеологиями, но у которых главная цель - создание правовой базы, создание условий в своих странах для качественного развития и патриотического настроения среди граждан и их молодежи".

Анастасия Лаврина, представитель молодежного союза партии "Новый Азербайджан":

"Это мой третий визит в Республику Беларусь. Встречают нас очень тепло. Двусторонние отношения между нашими странами, между Азербайджаном и Беларусью, стремительно развиваются. Конечно же, большую заслугу имеет личный контакт, личные дружеские отношения между главами двух государств. Отношения у нас развиваются по всем направлениям: политика, экономика, туризм. Очень много как азербайджанцев, так и белорусов предпочитают приезжать друг к другу в гости, чтобы чувствовать себя действительно как дома. Мне, как представителю молодежного объединения партии "Новый Азербайджан", очень важно видеть, как отношения развиваются с молодежным движением вашей партии. Это "Искра". Поэтому я думаю, что наш сегодняшний визит и эта конференция создадут существенный фундамент для развития дальнейших поступательных отношений между двумя странами, между народами и партиями".

Сегодня почти каждый пятый житель нашей страны - представитель молодежи. И именно от их гражданской позиции зависит вектор развития государства. Молодое поколение готово брать на себя ответственность, генерировать смыслы и через открытый диалог создавать настоящее и сильное будущее.