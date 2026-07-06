Минск стал лидером по числу родившихся в День Независимости малышей

В День Независимости в Беларуси родились 116 малышей. Абсолютным рекордсменом по числу новорожденных стала столица. 37 маленьких минчан теперь будут отмечать день рождения в главный государственный праздник.

По традиции поздравления 6 июля звучали в каждом регионе страны.

Трогательная статистика в День Независимости начала обновляться буквально с первых секунд. Так, первый праздничный малыш - мальчик - родился в 6-й городской клинической больнице Минска.

Всего же в медучреждениях страны появились на свет 116 новорожденных: 59 мальчиков и 57 девочек. В родильном доме 1-й городской клинической больницы Минска 8 женщин почувствовали радость материнства, некоторые уже в пятикратном размере.

"У нас родился пятый малыш, это второй мальчик. Мальчик долгожданный, потому что первый мальчик, его зовут Вася, долго ждал братика. У нас три раза подряд рождались девочки - Лиза, Соня и Яна. Мы не знали, что чествуют родивших в этот день. Очень неожиданно, приятно, трогательно. Просто спасибо огромное", - рассказала жительница г. Минска Мария Борейко.

Артем Цуран, председатель Минского городского совета депутатов:

"Это, наверное, самая теплая и самая приятная акция, которая проходит в течение года у нас в городе и в стране в целом. Наша страна одна из немногих, где сохранили подходы к тому, чтобы мама могла полноценно находиться в декретном отпуске три года с выплатой пособия, также может заместить и папа, разные случаи бывают. Но Минск пошел дальше: мы еще установили дополнительные выплаты мамам, которые родили до 25 лет".

Поздравить минчанок и разделить радость семейного праздника приехали представители местной власти и общественных организаций Минска. Женщинам вручили символические подарки как память о трогательном торжестве.

"Мы стали родителями в третий раз - у нас родилась девочка. У нас вообще три девочки. Безумно рады. Здесь прошли наши роды мечты. Хотим поблагодарить всех врачей, нашего врача Елену Викторовну, весь медицинский персонал: акушерок, медсестер", - поделилась жительница г. Минска Светлана Осипова.

Ольга Есманчик, главврач клинической больницы № 1 г. Минска:

"В этом году нашему учреждению исполняется 95 лет - 11 июля 1931 года было принято решение и была открыта 1-я клиническая больница. Первым структурным подразделением был роддом. Мы были клинической базой для Белорусского государственного медицинского университета, поэтому такая праздничная неделя красиво начинается".

Благотворительная акция принесла тепло и праздничное настроение в каждое медицинское учреждение, чтобы окружить молодых матерей искренней заботой и вниманием. Сейчас новорожденные минчане набирают силы, а врачи готовятся к выписке малышей и их мам. В каждой такой радостной вести, в каждой детской улыбке - светлое будущее независимой Беларуси.