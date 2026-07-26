Минск столкнулся с нашествием чаек: есть ли польза от пернатых и как уменьшить их количество

Минск столкнулся с настоящим нашествием чаек. Жители спальных районов жалуются на круглосуточные крики птиц и испорченные автомобили во дворах.

Эпицентр находится всего в нескольких километрах от Минской кольцевой автодороги, в агрогородке Гатово. Там ученые зафиксировали рекорд на крыше кожевенного завода - самое крупное скопление чаек в континентальной Европе. Заводская кровля в 12 га стала целым элитным жилым комплексом: высоко, тепло и безопасно. Однако соседи снизу - рабочие предприятия - не сильно рады такому соседству.

Особая проблема заключается в том, что птичий помет содержит едкую кислоту, которая за считаные часы буквально выжигает лак на кузове автомобиля. На парковке у завода этот неожиданный сюрприз можно увидеть на каждой машине.

Птицы совершают ежедневные рейды в столичные мусорные баки и свалки, а также водоемы - идеальная кормовая база для этих пернатых.

Орнитологи ведут наблюдение за колонией с начала 2000-х. Постепенно чайки перебрались из агрогородка на крыши минских многоэтажек: высотки напоминают птицам привычные скалы и острова, а столичные водоемы стали для них идеальной заменой моря.

Ирина Самусенко, завлабораторией орнитологии НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси:

"Гнездование чаек на крышах, особенно в континентальной части Европа, - это довольно новое явление. У нас они начали селиться на крышах с конца прошлого столетия, около 25 лет назад. Оказалось, что именно человек стал самой главной причиной того, что чайки здесь. На это повлияло строительство водохранилищ, которые обеспечивают водой город и его жителей".

Сейчас в Беларуси зарегистрировано 16 видов чаек, половина из них - гнездящиеся: хохотунья, серебристая, средиземноморская, есть и краснокнижная - сизая чайка. Но вне зависимости от вида помимо шума и порчи имущества, они также несут пользу экологии города и сельскому хозяйству.

"Для человека это первые помощники. Даже в поедании человеческих отходов заключается важная санитарная роль этой группы птиц. Изучая питание птиц, мы видим, что они поедают огромное количество грызунов, вредителей сельского хозяйства, насекомых", - обозначила Ирина Самусенко.

Решить проблему радикально - уничтожить птиц - закон запрещает, да и экологически это опасно. Но снизить их численность в жилых кварталах Минска можно. Сейчас над этим уже работают специалисты.

Елизавета Реут, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

"Одним из основных методов является ликвидация мест гнездования - разрушение гнезд. Разрешенный период времени: с 15 августа по 15 февраля. Также необходимо производить своевременный вывоз мусора, ограничить или запретить подкормку птиц и безнадзорных животных. Также можно установить электрические отпугиватели, которые воспроизводят крики тревоги чаек и других птиц".

Переход на закрытые мусорные модули и отказ от подкармливания диких птиц - единственный гуманный способ заставить чаек улететь из спальных районов обратно на природные водоемы. Ведь чисто не там, где гонят птиц, а там, где для них просто нет бесплатного обеда.