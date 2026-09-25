Минск украсят более 40 тысяч хризантем

Масштабное осеннее преображение. В ближайшие недели на улицах и проспектах Минска, а также на разделительных полосах планируют высадить более 40 тысяч хризантем. Эти цветы выдерживают первые заморозки, поэтому будут радовать жителей и гостей столицы до самой зимы. Также в планах высадить свыше 10 тыс. деревьев и около 130 тыс. кустарников. Для безопасности дорожного движения все работы согласуют с ГАИ. Разрабатываются и новые цветочные композиции.

Александр Ермолович, гендиректор УП "Минскзеленстрой":

"Хризантема высаживается ежегодно уже 5 лет. Она высаживается после того, как заканчивается цветение ампельных растений, то есть когда погода и температурный режим меняются, появляются туманы, соответственно, ампельные растения заканчивают цветение. Она находится на цветочных панно, а также на вертикальных конструкциях до поздней осени".

Город сохранит ухоженный вид даже в затяжное межсезонье. Все эти меры позволят минчанам и гостям столицы как можно дольше любоваться осенними пейзажами. Сезон благоустройства продлится вплоть до первых серьезных холодов.