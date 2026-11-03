Минск вновь становится центром обсуждения проблем евразийской безопасности, подтверждая свой статус ключевой платформы для прямого и честного диалога. IV Минская конференция стартует. Ее открывает пленарное заседание высокого уровня.

В повестке - анализ военно-политической обстановки и поиск путей к восстановлению доверия на пространстве Евразии. Сессия также призвана заложить основу для дальнейших углубленных дискуссий по наиболее актуальным вопросам безопасности в Евразии и за ее пределами. С трибуны выступят руководители крупнейших региональных объединений - СНГ, ШОС, ОДКБ, Союзного государства. Впервые к минскому диалогу присоединится ОБСЕ - Генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе прибыл в Минск для участия в конференции. Россию и Мьянму представляют главы МИД, своих дипломатических представителей также направили Иран, Таджикистан, ОАЭ, Оман и ряд других стран. От Китая участвует спецпосланник правительства по делам Евразии Сунь Линьцзян. Эксперты из стран Западной Европы - в том числе из Австрии, Германии, Италии, Испании, Сербии и Швейцарии - также участвуют в дискуссиях.

Напомним, инициатива об организации широкого обсуждения проблем евразийской безопасности принадлежит Президенту Беларуси. Впервые Минская конференция состоялась в 2023 году. Участие в форуме приняли порядка 300 делегатов из 39 стран: военные эксперты, дипломаты, аналитики, представители международных организаций. С каждым годом дискуссия приобретала новый масштаб, наглядно демонстрируя крах любых попыток дипломатической изоляции. В 2024 году диалог в Минске поддержали более 600 участников, а география расширилась до 45 стран. Еще более представительным был форум в 2025 году.

Программа IV Конференции рассчитана на два дня. Кроме пленарного заседания, проблематику евразийской безопасности обсудят на экспертных сессиях. Работа этих площадок начнется во второй половине дня. В центре внимания участников - вызовы и угрозы современного мироустройства.

Йозеф Мигаш, Чрезвычайный и Полномочный Посол Словакии в Беларуси:

"Вы прекрасно понимаете, что мир разделен. И он неприятно разделен, и для Европы и вообще глобального мира это нехорошо. Но то, что я вижу очень позитивное, что касается Минской конференции: она принципиально стоит на позиции мира".

Юрий Бочаров, политолог (Израиль):

"Как показали события последних нескольких лет, война не решает проблемы. Любую войну возьмите, все войны Ближнего Востока, все африканские войны, даже русско-украинский конфликт. Мы все ушли, знаете, мы столкнулись лбами и остановились где-то посередине. Варианта повторить 1945 год, уничтожить одну страну, нет, сегодня не существует. Поэтому нельзя воевать вечно, надо попытаться сесть за стол переговоров и начать с нуля".

Киванц Усулов, профессор Стамбульского университета (Турция):

"Если смотрим на украинский вопрос, если мы смотрим развитие эскалации на Ближнем Востоке, речь идет о большой войне, о мировой войне, даже о ядерной войне. Вот эту войну только можно остановить сотрудничеством между евразийскими странами. Турция, Россия, Китай, Иран, Беларусь - такой альянс может остановить большую войну".

От кризиса контроля над вооружениями и экономики эскалации до роли женщин в укреплении мира и устойчивого развития. Этот блок перекликается с инициативой главы государства об объявлении 2026 года Годом белорусской женщины. В центре внимания - также оценка роли ОДКБ в архитектуре Большой Евразии и перспектив организации.

Аналитики также обсудят влияние новейших технологий на процессы безопасности - от искусственного интеллекта до борьбы с дезинформацией. Еще одна тема экспертного анализа - будущее евразийской экономической модели.

Главным политическим акцентом станет обсуждение белорусской инициативы о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21-м веке. Ее идея созвучна российским и китайским инициативам о Большом евразийском партнерстве и Сообществе единой судьбы человечества. Документ призван закрепить принципы межгосударственного взаимодействия в сфере безопасности - равенства, неделимости безопасности и общей ответственности за решение региональных проблем.