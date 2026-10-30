Минск встречает "Лістапад": на красной дорожке соберутся гости из 55 стран

Традиционная пресс-конференция накануне XXXII Минского международного кинофестиваля "Лістапад" стала своеобразным трейлером события. Впервые были представлены страны, чьи фильмы войдут в конкурсные программы, - всего насчитали 55 флагов. На красной дорожке, которая развернется у кинотеатра "Москва", соберутся заслуженные народные артисты Беларуси и России, а также зарубежные гости.

На пресс-конференцию пришли члены и председатели жюри конкурсных программ. Среди них - представители Египта, Таджикистана, России, Италии и Сербии. Многие из них возвращаются на фестиваль уже как домой. Они отмечают, что в то время, когда европейские кинофорумы порой показывают экстравагантное и далекое от истинных человеческих ценностей, "Лістапад" сохраняет главное - кино, которое работает на душу человека.

"Каждый раз это большие эмоции, - рассказал председатель жюри конкурса короткометражных фильмов Фабио Масса (Италия). - Впервые я здесь был в 2024 году, чтобы представить полнометражный фильм. В прошлом году участвовал в секции жюри полнометражных картин, в этом - в короткометражной. Для меня всегда большая честь и большое счастье приезжать сюда. Минск - прекрасный город, и все здесь хорошо относятся к гостям. А кино - прекрасный способ работать над собой и улучшать себя. Это возможность увидеть то, что в своей жизни, возможно, не увидишь. "Лістапад" всегда предлагает новое, уникальное кино, и это прекрасный способ познакомиться с другими культурами".

Пресс-конференция прошла в кинотеатре "Москва", где в 16:30 начнут встречать именитых гостей. Зрителей ждет торжественное открытие, объявление обладателя специальной награды Президента Республики Беларусь и долгожданная мировая премьера фильма "Батька Минай. Партизанская легенда".

Картину представит лично режиссер Игорь Угольников, который уже находится в Минске. В прокат фильм поступит только в феврале, поэтому тем, кто будет сегодня в зале, повезет увидеть его первыми.

Минск в ожидании открытия кинофестиваля "Лістапад".