Минск является важнейшим связующим звеном для диалога между Востоком и Западом

Минск является важнейшим дипломатическим связующим звеном для открытого диалога между Востоком и Западом. И будь таких мест больше, урегулирование мировых конфликтов стало бы гораздо проще. Таким мнением делятся участники конференции.

Эмануэле Поццоло, политик, юрист, депутат парламента Италии:

"Сейчас главная задача - искать и находить такие площадки, как ваша страна, которые могли бы служить мостом между Западом и Востоком. Как только такие площадки будут найдены, мы должны обязательно стремиться к тому, чтобы в таких регионах были не только надлежащие условия, но и люди, которые были бы способны общаться и вести диалог, преодолевать трудные времена, даже войну. Я считаю, что политические и дипломатические усилия по поиску нового баланса мира и стабильности являются первостепенной обязанностью каждого, кто занимается общественными делами и политикой".

Радж Кумар Шарма, политолог (Индия):

"Пожалуй, самая серьезная угроза в Евразии сегодня - это растущая конкуренция и, возможно, конфликты, которые уже происходят в этом регионе. У нас уже есть две проблемы: ситуация в Украине, а также эскалация вокруг Ирана. На мой взгляд, тенденция к принятию односторонних решений о начале войны крайне опасна, в то время как такие страны, как Индия, неизменно выступают за дипломатию и переговоры. Поэтому, думаю, нам всем следует сесть за стол переговоров и обсудить эти вопросы".

Работа Минской международной конференции по евразийской безопасности продолжится и сегодня. Участники обсудят ключевые вопросы развития евразийского пространства. В повестке: укрепление экономических связей, внедрение новых технологий, а также дальнейшая деятельность ОДКБ и ее роль в обеспечении региональной стабильности. Итогом этой работы станут предложения для Евразийской хартии многообразия и многополярности.