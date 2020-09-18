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"Минск-Арена" собрала белорусок, объединенных общей идеей, любовью к Родине и ее ценностям

Спасибо звучало вчера врачам и учителям, заводчанам и тем, кто в поле собирает хлеб. Всем умным и талантливым белорускам! Женщинам с твердой гражданской позицией, которые полны решимости отстоять право жить в счастливой Беларуси.


Белорусские женщины за сильную Беларусь

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Вчера вечером самая большая площадка страны -

"Минск-Арена" - собрала белорусок, объединенных общей идеей, любовью к Родине и ее ценностям

, стремлением сохранить процветающее, мирное и стабильное государство. Атмосфера царила потрясающая! Представительниц прекрасной половины Беларуси объединила общая нить - любовь к Родине, ее ценностям и желание жить в своей стране - мирной, спокойной и стабильной, растить детей и с уверенностью смотреть в будущее. А также солидарность со всеми, кто сегодня делает все для сохранения единства белорусского государства. Участниц форума ждал сюрприз: неожиданно на "Минск-Арену" приехал Александр Лукашенко, хотя до этого было зачитано его приветственное слово. Белорусский лидер не смог не обратиться к сильным духом белорускам.

А. Лукашенко народам Польши, Литвы и Украины: Остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне!

Президент рассказал о том, что на самом деле происходит вокруг страны. Какие истинные мотивы у тех, кто пытается дестабилизировать ситуацию. И призвал политиков, заинтересованных в этом, остановиться и не дать развязаться войне.


Женщины Беларуси - сильные духом!

Речь белорусского лидера множество раз женщины прерывали аплодисментами и скандировали "За Беларусь!" В целом стоит сказать, энергетика форума просто завораживала. И как могло быть иначе, ведь в воздухе витала любовь, а не злоба и ненависть с душераздирающим криком. Зал наполняли сердца людей, сильных духом. Мы создавали страну годами, говорили женщины. Как можно не ценить то, чего удалось достичь. Уютные города, заводы, приносящие славу Беларуси в мире, сельское хозяйство, которое кормит нас всех. Оглянувшись вокруг, можно увидеть много прекрасного. Главное - смотреть глазами своими, а не с подсказок телеграм-каналов. По самым скромным подсчетам, форум собрал более 13 000 сильных духом белорусок. Прекрасный концерт звезд белорусской и российской эстрады дополнил живую атмосферу.

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