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"Минск-Арена" собрала на последний звонок около 11 тысяч выпускников
Последний звонок торжественно сегодня отметили столичные школьники. Праздник на "Минск-Арене" объединил около 11 тысяч выпускников - это ребята из школ и гимназий, а также их классные руководители.
Момент сегодня для каждого волнительный. Ведь позади у ребят 11 лет учебы, впереди - лето и взрослая жизнь. Эмоции и незабываемые впечатления в подарок от белорусских артистов. Поздравил выпускников и мэр города. Владимир Кухарев пожелал, чтобы мечты каждого реализовались.
"У них радостные и одновременно немножко грустные глаза, потому что все прекрасно понимают, что расстаются со школой, своими любимыми учителями. Каждый наверняка немного подумал о том жизненном пути, который прошел в школе. Умения, навыки, знания предметов, уважение к старшим - важно, чтобы все эти качества наши выпускники не растеряли"
, - сказал председатель Мингорисполкома
Владимир Кухарев.
Перед праздником ребята почтили память погибших воинов в годы Великой Отечественной - возложили цветы к стеле "Минск - город-герой", что весьма символично в Год исторической памяти.
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