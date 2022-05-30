"Минск-Арена" собрала на последний звонок около 11 тысяч выпускников

Последний звонок торжественно сегодня отметили столичные школьники. Праздник на "Минск-Арене" объединил около 11 тысяч выпускников - это ребята из школ и гимназий, а также их классные руководители.

Момент сегодня для каждого волнительный. Ведь позади у ребят 11 лет учебы, впереди - лето и взрослая жизнь. Эмоции и незабываемые впечатления в подарок от белорусских артистов. Поздравил выпускников и мэр города. Владимир Кухарев пожелал, чтобы мечты каждого реализовались.

"У них радостные и одновременно немножко грустные глаза, потому что все прекрасно понимают, что расстаются со школой, своими любимыми учителями. Каждый наверняка немного подумал о том жизненном пути, который прошел в школе. Умения, навыки, знания предметов, уважение к старшим - важно, чтобы все эти качества наши выпускники не растеряли"

, - сказал председатель Мингорисполкома

Владимир Кухарев.



