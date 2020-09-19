"Минск-Арена" собрала по меньшей мере 13 тысяч белорусок, объединенных любовью к Родине

Зашкал эмоций и потрясающая атмосфера, царящая на форуме женщин в Минске, стала информационным поводом для десятков публикаций в различных СМИ. Самая большая площадка страны - "Минск-Арена" - собрала по меньшей мере 13 тысяч белорусок, объединенных общей идеей - любовью к Родине и ее ценностям, стремлением сохранить процветающее, мирное и стабильное государство. Прекрасные женщины выступили единым фронтом за любовь к Родине, ее ценностям и за желание жить в своей стране - мирной, спокойной и стабильной, растить детей и с уверенностью смотреть в будущее. Давайте еще раз окунемся в эту атмосферу.



На сцене у многих женщин были на глазах слезы. А зал множество раз срывался аплодисментами. Кстати, президента, появление которого на форуме стало для всех сюрпризом, после встречи женщины не отпускали еще долго.Помада на щеке Александра Лукашенко - это не фейк.



Все подробности грандиозного события: как это было? Каким глубоким смыслом наполнены искренние слова, произнесенные женщинами, за сохранение единой страны. Полную версию женского форума смотрите в воскресенье в 12:30 в эфире "Беларусь 1".



