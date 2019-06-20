"Минск-Арена" - один из ключевых спортивных объектов II Европейских игр

Там будут разыграны медали в пяти гимнастических видах спорта. На художественную гимнастику попасть уже сложно, но еще можно.... (Билеты разлетаются как "горячие пирожки").



Но это и понятно, художественная гимнастика заявлена в первые два дня на "Минск-Арене". Далее пойдет наш олимпийский батут, а еще зажигательная аэробика и акробатика, и гимнастика спортивная. У вас еще шанс увидеть это своими глазами. Билеты можно купить в кассах и онлайн.







По пути к нашей студии я обязательно поинтересовался о количестве билетов на соревнования, которые пройдут здесь, на "Минск-Арене", где и находится наша студия. Огромной популярностью пользуется художественная гимнастика, и на сколько мне известно, за несколько недель до старта Игр стали продавать билеты на второй ярус "Минск-Арены", хотя изначально этого делать не планировали. Пока соревнования не начались, у меня была возможность внимательно изучить, как устроен один из объектов II Европейских игр с точки зрения работы прессы (видео).



