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"Минск-Арена" в День народного единства погрузится в историю - каждый зритель станет участником театрализованного действа

Историческая память, в которой немало ярких примеров единения красивой духовной нации, отразится в концептуальном форуме. Масштабно готовится к государственному празднику "Минск-Арена".

На месте сейчас работает Анастасия Бенедисюк.До глубокой ночи режиссеры настраивали звук, свет. Все, чтобы "Это наша история" (такое название у патриотического форума) была до дрожи. И у телезрителей тоже. Оставайтесь на первой кнопке. Начало трансляции в 17:55.

Организаторы обещают полное погружение. Картинка будет на все 360 градусов.Сцена на протяжении мероприятия будет трансформироваться.

Есть своего рода "лифты", поэтому и артисты, и реквизит при необходимости в буквальном смысле будут парить. На сцене ждем - только представьте - под 2 тысячи артистов! Хореографические, вокальные, инструментальные коллективы, эстрадные исполнители.


Нас ждет краткий пересказ истории. Как добывали суверенитет, как сформировались в современных границах, и как, словно 17 сентября в 1939 году, белорусский народ объединялся при нынешних вызовах. О случившемся 2 года назад говорим много. Но, может, оттого, что осознали, что могли потерять. Сейчас, когда в мире так халатно переписывают историю, когда сносят памятники, когда в герои записывают объективно преступников, когда и мир - уже не всеобщая цель, Беларусь хранит свое.

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О нашей истории, наших героях, наших реликвиях и артефактах - о нашей Беларуси и будет рассказ. Причем вовлеченными окажутся и зрители в "Минск-Арене". Кстати, кроме билетов и пригласительных, входящие в зал получат управляемый светодиодный браслет. По задумке режиссеров, таким образом каждый станет участником театрализованного действа. Цвет будет меняться в зависимости от сюжета.

Практически вся территория "Минск-Арены" сегодня отдана под форум. Все красиво, празднично оформлено. В фойе организована выездная торговля! Так что у нас здесь еще и вкусно.

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