"Минск-Арена" в День народного единства погрузится в историю - каждый зритель станет участником театрализованного действа

Историческая память, в которой немало ярких примеров единения красивой духовной нации, отразится в концептуальном форуме. Масштабно готовится к государственному празднику "Минск-Арена".



На месте сейчас работает Анастасия Бенедисюк.До глубокой ночи режиссеры настраивали звук, свет. Все, чтобы "Это наша история" (такое название у патриотического форума) была до дрожи. И у телезрителей тоже. Оставайтесь на первой кнопке. Начало трансляции в 17:55.



Организаторы обещают полное погружение. Картинка будет на все 360 градусов.Сцена на протяжении мероприятия будет трансформироваться.



Есть своего рода "лифты", поэтому и артисты, и реквизит при необходимости в буквальном смысле будут парить. На сцене ждем - только представьте - под 2 тысячи артистов! Хореографические, вокальные, инструментальные коллективы, эстрадные исполнители.

