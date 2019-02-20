Минск, Брест и Гродно - лучшие города для ведения бизнеса в Беларуси

Такую оценку дали специалисты крупнейшего сервиса по управлению бизнесами. Рейтинг составили на основе 11 параметров: количества предприятий малого и среднего бизнеса, розничного товарооборота на душу населения, объема прямых иностранных инвестиций на 100 тысяч человек и доли компаний с веб-сайтами. Минск оказался лидером по 9 параметрам из 11.

