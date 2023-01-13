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Минск будут чистить от снега. Где не стоит парковать свои авто?
С 13 по 16 января Минск будут чистить от снега, сообщаетагентство "Минск-Новости".
С 20:00 13 января до 8:00 14 января очищать от снега будут ул. Володарского от ул. Кирова до пр. Независимости.
С 8:00 до 20:00 14 января уборка перейдет на участок ул. Комсомольской от ул. Кирова до пр. Независимости.
С 20:00 14 января до 8:00 15 января наводить порядок будут в проезде у дома № 38 на ул. Притыцкого.
Запланированное время для очистки проезда у дома № 42 на ул. Притыцкого - с 8:00 до 20:00 15 января, у дома № 54 - с 20:00 15 января до 8:00 16 января, у дома № 78 - с 8:00 до 20:00 16 января.
Фото:pixabay.com
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