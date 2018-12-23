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Минск до 15 января будет охвачен праздничными гуляниями

Праздничный фейерверк 1 января начнется в 1:30 и будет длиться 11 минут.

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