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Минск готов к отопительному сезону
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Действие программы семейного капитала в Беларуси продлено до 2029 года - Президент подписал указ
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
Лукашенко подписал указ, отменяющий ограничения на размер пенсии работающим пенсионерам
Люди оценят по делам - какие задачи поставил Президент перед АПК Беларуси на следующую пятилетку
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Карпенко с полоцкими пограничниками обсудил электоральную кампанию в Беларуси
Богодель: То, что Беларусь сегодня формирует повестку безопасности в регионе - очень важно
Разработку новых форм и методов противодействия современным угрозам обсуждают в Минске
Вступил в силу приговор по уголовному делу о заговоре с целью захвата власти в Беларуси
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Польский политик назвал неприличным отношение Украины к полякам в вопросе геноцида на Волыни
Невозможная конкуренция - ЕС ввел пошлины на китайские электромобили
Польша требует новую пошлину на импорт удобрений из Беларуси и России
Драган Станоевич объяснил, почему для БРИКС важно создать новую систему безопасности
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Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов