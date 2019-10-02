Минск готов принять конференцию Всемирной организации интеллектуальной собственности

Дипломатическую конференцию Всемирной организации интеллектуальной собственности могут в следующем году провести в Минске. Предложение от белорусской стороны прозвучало на заседании ассамблей государств - членов организации в Женеве. Минск не раз принимал на высоком уровне различные крупнейшие международные форумы. К тому же у нас действует безвизовый въезд на месяц для граждан более чем 70 стран мира.



Со Всемирной организацией интеллектуальной собственности подписан меморандум о сотрудничестве до 2030 года во время визита гендиректора ВОИС. В Беларуси сейчас действует 6 специализированных законов в отношении всех объектов интеллектуальной собственности.