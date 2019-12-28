Минск готов встречать главные зимние праздники

Проспекты и центральные улицы столицы сияют огнями. Почти 108 километров иллюминации создают световую феерию. Новогоднее дерево оригинального дизайна появилось в Верхнем городе у ратуши. Ели, только живые, можно приобрести на специализированных базарах. Вдохновиться праздничной атмосферой предлагают и на ярмарках в центре города, у Комаровского рынка и впервые на улице Кальварийской. На таких праздничных площадках можно попробовать рождественские пряники, выпить кружку имбирного чая с медом, а также приобрести новогодние сувениры ручной работы. А главная елка страны на Октябрьской площади вошла в топ-5 самых высоких новогодних деревьев СНГ. Ее высота 30 метров.



