Минск готовится к 8 Марта - узнали, во сколько обойдется букет тюльпанов

В преддверии 8 Марта самая бойкая торговля тюльпанами и мимозами в Минске разворачивается не в цветочных магазинах, а на городских улицах и площадях. Корреспонденты tvr.by посмотрели, чем в этом году будут удивлять уличные торговцы, и прикинули, во сколько обойдется букет весенних цветов.

За пышную веточку мимозы в среднем просят около 5 рублей.





Обычные тюльпаны обойдутся в 3 рубля.









Но некоторые продавцы при покупке от трех штук делают скидку. Если у них брать сразу много цветов, останется еще на коробку конфет или на шампанское )))









Цена на махровые чуть выше - 4 рубля за штуку. На них скидок не заметили, но, думаем, всегда можно договориться. Ведь рынок он такой.





В гипермаркетах - дешевле

По дороге в редакцию мы заглянули в некоторые крупные магазины. Там букет из трех небольших тюльпанов стоит около 6,5 рублей, а из пяти - около 10 рублей.

















Хотя, справедливости ради нужно сказать, что выбор форм и расцветок там заметно скромнее, чем у частников.

Какое количество цветов дарят на 8 Марта?

Конечно, в этом деле каждый ориентируется на свои финансовые возможности. Но некоторые правила все же существуют.



Один цветок на 8 Марта дарить не принято. Лучше преподнести его просто так, без повода, в любой другой день.

Букет из трех цветов дарят, чтобы подчеркнуть свое внимание.

Композиция из 5 или 7 цветов - просто и мило.

Красивый букет получается из 9 или 11 цветов.

Композиция из 13 или 15 растений подчеркнет особое отношение к той, которой его дарят.

Букет из 25 цветов выглядит очень изысканно.

Ну а композиция из 51 или 101 цветка - это роскошь, такой знак внимания запомнится надолго.

Путем нехитрых математических вычислений получаем: скромный букет из трех тюльпанов обойдется в среднем от 6,5 до 12 рублей. Если хотите что-то более эффектное, скажем, букет из 13-15 растений, готовьтесь заплатить 35-60 рублей.

Как купить хорошие тюльпаны

Для этого нужно придерживаться нескольких простых правил. Выбранные вами тюльпаны должны быть без признаков увядания и внешних повреждений, с плотными закрытыми бутонами и ровными листьями. А срез у них должен быть на белом участке стебля (это говорит о том, что цветок был срезан недавно). Если белый участок отсутствует, то, скорее всего, срез на цветке несколько раз обновляли, чтобы создать видимость его свежести.

Что-то на цветочном





Каждый цвет имеет свою символику и тайное значение. Если вы хотите, чтобы букет рассказал о ваших чувствах или выразил особое отношение к человеку, учитывайте символику оттенков.

Белые цветы олицетворяют искренность, невинность и чистоту. Такой букет можно преподнести жене, юной девушке, сестре, подруге.

Красные цветысимволизируют любовь и страсть. Букет такого цвета уместно дарить только жене или второй половинке. Исключение можно сделать только в том случае, когда получатель любит красные цветы.

Розовые цветы означают юность, застенчивость и скромность. Такой букет можно преподнести юной леди или любимой девушке.

Оранжевые цветы символизируют самодостаточность и достоинство. Композицию такого цвета можно подарить любой женщине.

Желтые цветы олицетворяют радость, счастье, веселье и хорошее настроение. Но некоторые считают этот цвет признаком разлуки. Поэтому букет желтых тюльпанов лучше подарить маме, подруге или сестре, а для своей второй половинки выбрать какой-нибудь другой цвет.

Бордовые цветы символизируют уверенность, гордость и самодостаточность. Композицию такого цвета можно дарить женщинам постарше.

Фиолетовые цветы означают утонченность и мудрость. Такой букет лучше преподнести даме в возрасте.

Теперь, когда вы знаете о тюльпанах почти все, можете смело отправляться за покупками.