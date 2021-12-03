Минск готовится к новогодним праздникам

Объемные снежинки, разноцветные шары и изысканные бусы. Минск активно готовится к новогодним праздникам. Сейчас украшают ели. Хвойные полностью готовы около Дворца спорта и Белгосцирка, в парке Уго Чавеса и по улице Асаналиева. На зеленом дереве у Национальной библиотеки распустились васильки. Финальные штрихи остаются и на главной елке. Ее украсили свыше 4 тысячами праздничных элементов. Впервые появятся и световые фонтаны. Впрочем, арт-конструкции и фотозоны установят по всему городу.